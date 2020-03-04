Госконтроль РБ обнаружил в минской СТО врага бюджета

Департамент финансовых расследований КГК РБ по Минской области и г. Минску в ходе проверки одной из станций технического обслуживания в Минске выявили факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Установлено, что должностные лица коммерческой организации не отражали в бухгалтерском учете значительную часть выручки, полученной от оказания услуг по ремонту автомобилей. Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы «в конвертах» работникам своей фирмы», - говорится в сообщении Госконтроля РБ.

С 2014 года по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет более 300 тыс. рублей.

«За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование», - отмечается в сообщении.