КГБ Беларуси задержал не менее 20 сотрудников крупного оператора маршрутных такси

КГБ Беларуси во вторник вечером сообщил об задержании 20 сотрудников крупного интернет-агрегатора междугородних маршрутных такси.

По словам замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека возбуждено уголовное дело против владельцев агрегатора Андрея Донцова и Владимира Фундатора. Агрегатор «Атлас» объединяет более 300 перевозчиков.

КГБ утверждает, что за доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами владельцы просили перевозчиков регулярно делиться с ними неучтенной наличностью. Перевозчики были вынуждены скрывать объемы выручки, не выдавая пассажирам билеты и выполняя рейсы в черную.

«Отдельные перевозчики, желавшие работать независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз», - заявил Бычек.

По его словам, в некоторых случаях к выполнению междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие специального разрешения и не отвечавшие требованиям по безопасности, что ставило под угрозу жизнь и здоровье перевозимых пассажиров.

Представитель КГБ также сказал, что агрегатор шантажировал местную власть и госперевозчиков ради выгодных маршрутов.

Прозвучала информация, что выручка перевозчиков платформы в 2022 году составила более 50 миллионов рублей. По мнению силовиков, свыше 10 миллионов никто не внес в налоговые декларации.

Бычек также сообщил, что задержанные «сотрудничают со следствием, дают признательные показания, принимают меры к возмещению причиненного государству вреда».