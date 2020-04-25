Последнее обновление: 25.04.2020 09:14

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики на $484 млрд.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении денег для поддержания экономики страны, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. Общие расходы бюджета в рамках этого пакета мер составят $484 млрд.

Согласно законопроекту, большую часть суммы ($320 млрд) потратят на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса.

Около $60 млрд направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса, передает РБК.

Порядка $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус, следует из пояснений Белого дома.

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