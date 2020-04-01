Трамп убеждает Конгресс США поддержать инфраструктурный пакет на $2 трлн.

Американский президент Дональд Трамп призвал Конгресс США принять свой план, предполагающий выделение на модернизацию инфраструктуры страны порядка двух триллионов долларов.

"С учетом того, что процентные ставки для Соединенных Штатов находятся на нулевом уровне, настало время принять законопроект об инфраструктуре, которого ждали десятилетиями", - написал Трамп 31 марта в Twitter.

По его словам, основной упор при этом должен быть сделан "исключительно на рабочих местах и восстановлении некогда великой инфраструктуры нашей страны", передает DW.

В поддержку этого законопроекта американский лидер активно выступает с января 2018 года. Планы на этот счет он, однако, анонсировал еще во время предыдущей предвыборной кампании и после инаугурации в конце января 2017 года.

По словам главы Белого дома, в случае его принятия это будет уже четвертый пакет мер по спасению экономики США от последствий, связанных с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе Конгресс США одобрил крупнейший в истории Соединенных Штатов пакет помощи экономике объемом почти в два триллиона долларов. Этот показатель равен практически 10 процентам объема производства США за год.