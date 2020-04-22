Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд

Сенат США проголосовал за выделение $484 млрд на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.

Большая часть суммы — $320 млрд — пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около $60 млрд из этой суммы пойдет на программу кредитования небольших предприятий, которые обычно испытывают проблемы с доступом к кредитам, о чем ранее попросили демократы, пишет NYT.

Ранее власти США уже выделяли $350 млрд на финансирование РРР, однако в апреле эти деньги закончились, передает РБК.

Еще $60 млрд будет выделено на займы и гранты по программе, которая поддерживает предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий.

В случае, если закон будет принят, $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

После одобрения сенатом пакет экономической помощи поступит на рассмотрение палаты представителей. Ожидается, что она одобрит новый ряд антикризисных мер уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Президент уже сообщал, что намерен одобрить выделение средств и призвал сенат и палату представителей принять эту программу. После того как меры будут согласованы, власти начнут обсуждать законодательную инициативу по предоставлению налоговых льгот, утверждал Трамп.

В конце марта Трамп подписал закон о выделении рекордных $2 трлн на поддержание экономики и преодоление последствий кризиса. В рамках этого пакета мер предполагались прямые выплаты гражданам страны, временное увеличение пособий по безработице, предоставление займов для предприятий малого бизнеса, финансовая поддержка компаний, которые потеряли всех или большую часть клиентов, и финансирование больниц.