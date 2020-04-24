Последнее обновление: 24.04.2020 07:55

Конгресс США одобрил пакет мер поддержки экономики на 484 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 апреля, одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в 484 млрд долларов. Помощь предназначена для преодоления последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, законопроект предусматривает выделение более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг. 25 млрд долларов планируется выделить на расширение тестирования для выявления коронавируса, передает DW.

В середине марта в США одобрили пакет для поддержки экономики на сумму 2,3 трлн долларов. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали 350 млрд долларов, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование