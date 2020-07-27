Власти США предложили выделить еще $1 трлн на поддержку экономики страны

Сенаторы от Республиканской партии в понедельник, 27 июля, намерены представить проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Associated Press.

По его словам, инициатива, предложенная сенаторами-республиканцами, получила максимальную поддержку Белого дома. Сейчас в проекте прорабатываются только технические вопросы, уточнил он, передает РБК.

«Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — заявил министр, подчеркнув, что еще предстоит решить спорные вопросы с законодателями из числа демократов. Мнучин отметил, что из-за их позиции в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

При этом глава Минфина сообщил, что в пакет мер включены новые выплаты американским семьям. Министр уточнил, что прямые выплаты в размере $1,2 тыс. будут основаны на той же формуле, что и в предыдущем законопроекте по стимулированию экономики. То есть граждане, зарабатывающие до $75 тыс. в год, получат выплату полностью, а зарабатывающие больше $100 тыс. не получат от государства ничего. Лица с доходом от $75 тыс. до $100 тыс. получат меньше $1,2 тыс., точная сумма будет рассчитана, исходя из заработка каждого конкретного американца. «Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», — отметил Мнучин.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $2 трлн на помощь экономике страны из-за вируса. Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории страны. Средства направили на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса, прямые выплаты американцам, а также временное увеличение пособий по безработице.

Спустя месяц Трамп подписал закон о выделении еще $500 млрд на поддержание экономики США. Большая часть этой суммы была направлена на финансирование программы кредитования, с помощью которой предприятия малого бизнеса смогли выплачивать сотрудникам зарплату.

В мае спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила новый пакет экономической помощи стоимостью $3 трлн, который предложили демократы. Он предусматривал финансирование штатов и местных властей, а также дополнительные прямые выплаты американцам, финансирование системы здравоохранения и тестирование на наличие коронавируса. Так, по его условиям штаты должны были получить почти $1 трлн, $200 млрд должны были пойти на выплаты работникам ключевых отраслей и $75 млрд — на тестирование и отслеживание контактов зараженных людей. Однако республиканцы в верхней палате конгресса США заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов.