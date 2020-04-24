Последнее обновление: 24.04.2020 14:37

Китай снизил ставку по целевым среднесрочным кредитам

Народный банк Китая в пятницу снизил процентную ставку по целевым среднесрочным кредитам (TMLF) вслед за сокращением ставок по другим инструментам предоставления ликвидности экономике в последние недели.

Ставка по годовым кредитам в рамках TMLF была снижена до 2,95% с 3,15%. Теперь она сравнялась со ставкой по обычным среднесрочным кредитам (MLF). Ставка MLF снижалась дважды с начала года.

Кроме того, центробанк сообщил о вливании ликвидности в объеме 56,1 миллиарда юаней ($7,93 миллиарда) в пятницу, передает Reuters.

Китай активно смягчает денежно-кредитную политику, поскольку вспышка коронавируса привела к масштабным приостановкам работы предприятий, из-за чего ВВП страны в первом квартале сократился впервые за всю историю подсчета квартальных показателей.

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