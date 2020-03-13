Последнее обновление: 13.03.2020 14:54

ЦБ Китая с 16 марта понизит резервную ставку до 1%

Народный банк Китая с 16 марта понизит ставку обязательных резервов банковских институтов страны на 0,5 процентного пункта - до 1%. Об этом говорится в заявлении ЦБ Китая.

«Такая мера в долгосрочной перспективе позволит высвободить активы в размере 550 млрд юаней (около 78,5 млрд долларов по текущему курсу), - отмечается в нем. - НБК намерен проводить стабильную монетарную политику, <…> содействовать устойчивому восстановлению реального сектора экономики», передает ТАСС.

Согласно документу, эти меры также улучшат условия для формирования в Китае национальной модели качественного экономического роста.

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