Последнее обновление: 20.04.2020 11:54

Китай понизил ключевую ставку кредитования второй раз с начала года

Китай понизил ключевую ставку кредитования в понедельник, как и ожидалось, с целью снижения стоимости заимствований для компаний и поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) была снижена на 20 базисных пунктов до 3,85% с 4,05%, в то время как пятилетняя ставка была снижена на 10 пунктов до 4,65% с 4,75%.

Это уже второе снижение ключевой ставки кредитования в этом году. Большинство новых и текущих кредитов основаны на LPR, в то время как пятилетняя ставка влияет на ценообразование ипотечных кредитов, передает Reuters.

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