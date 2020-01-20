ЦБ Китая сохранил базовую ставку кредитования второй месяц подряд

Народный банк Китая в понедельник оставил базовую ставку кредитования без изменений второй месяц подряд после того, как ранее в январе сохранил ставки на среднесрочные кредиты.

Базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась на уровне 4,15%. ЦБ страны также сохранил пятилетнюю LPR на уровне 4,80%, сообщает Reuters.

Народный банк Китая на прошлой неделе выдал новые краткосрочные и среднесрочные кредиты, но при этом сохранил ставки на прежнем уровне на фоне попыток поддержать достаточный уровень ликвидности в условиях замедления экономики и ослабить потенциальный дефицит в преддверии Нового года по лунному календарю.

Процентная ставка в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) остается на уровне 3,25%. ЦБ на прошлой неделе при помощи механизма произвел вливание ликвидности на 300 миллиардов юаней ($43,51 миллиарда).

LPR - это базовая ставка кредитования, устанавливаемая ежемесячно 18 банками.