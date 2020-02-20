ЦБ Китая снизил базовую ставку кредитования

Народный банк Китая, как и ожидалось, снизил базовую ставку кредитования, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от влияния вспышки коронавируса.

Эпидемия повлияла на глобальные цепочки поставок и вызвала широкомасштабные сбои в работе предприятий и фабрик в Китае, что побудило власти принять ряд мер, чтобы смягчить удар по росту экономики, передает Reuters.

Базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизилась на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

Китайский ЦБ также понизил пятилетнюю LPR на пять базисных пунктов до 4,75% с 4,80%. Сокращение LPR последовало за снижением ставки среднесрочного кредитования в понедельник.