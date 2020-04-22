Журналисты "Ведомостей" пожаловались на внутреннюю цензуру

Журналисты газеты "Ведомости" пожаловались на ограничения, установленные 22 апреля исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, которые они рассматривают как цензуру.

Сам Шмаров в разговоре с BBC назвал это внутриредакционной политикой.

Шмаров поставил в известность руководство и журналистов газеты о двух нововведениях в редакционной политике, рассказали BBC двое журналистов газеты.

Во-первых, уже с этого дня вводится мораторий на написание статей на основе материалов социологов "Левада-центра". "И.о. проинформировал журналистов, что режим "стоп-машина" вводится относительно "Левады". Это прямой мораторий. Поэтому больше никаких публикаций "Левада-центра", - рассказал BBC один журналист "Ведомостей" и подтвердил другой.

Издание "Медуза" со ссылкой на свои источники также пишет, что Шмаров ввел запрет не только на публикации опросов "Левада-центра", но также на любое упоминание социологической службы в материалах издания.

Во-вторых, по данным BBC, Шмаров уведомил журналистов о том, что ждет от них взвешенности в материалах об обнулении президентских сроков Владимира Путина. И.о. главреда при этом подчеркнул, что запрета на материалы об изменении Конституции нет.

"Имеется в виду, что могут быть публикации про обнуление сроков Путина. Но они должны быть без оголтелости - взвешенные и сбалансированные", - пересказал распоряжение Шмарова журналист "Ведомостей".

О том, что Шмаров запретил выпускать в газете и на сайте любые тексты на основе данных опросов "Левада-центра", пишет также редактор отдела медиа "Ведомостей" со ссылкой на сотрудников редакции Ксения Болецкая.

"Он уже пытался раньше уговорить журналистов "Ведомостей" не использовать "Леваду" - типа некачественно проводят опросы и т.д. Теперь прямой запрет. И только в устном виде. Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков Путина", - сообщила Болецкая.

"За неисполнение запретов - увольнение", - уточнила Болецкая. Она напомнила, что в одном из опросов "Левада-центра" говорилось, что 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов или 47% россиян не одобряют обнуление сроков Путина.

По версии собеседников "Ведомостей", Шмаров заявил, что единолично принял такое решение. "Он никогда не признавал, что ему дают команды сверху. Он уверяет, что решение принял лично, лично за него отвечает и будет добиваться его выполнения", - сказал один из источников (они говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии).

Сам Шмаров ответил поговоркой на вопрос Би-би-си о возможной цензуре в его издании.

"Вас это не касается. Наша внутриредакционная политика, и это наши обстоятельства. Это наше внутриредакционное дело. Знаете, есть такая восточная поговорка: один чудак может назадавать столько вопросов, что 100 мудрецов не ответят", - заявил Шмаров и закончил разговор.

Гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков сообщил "Открытым медиа", что знает о запрете.

"Мне позвонил только что Алексей Левинсон, наш сотрудник [заведующий отделом социально-культурных исследований], который вел много лет колонку в "Ведомостях", рассказал, что ему больше нельзя писать о нас. Я так понимаю, что это новый главред наводит порядок", - сказал Гудков.

"Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами. Так что это грустно, но неудивительно, поле сужается. Жаль, конечно", - добавил социолог.

Это не первый скандал с и.о. главного редактора "Ведомостей" за последнее время.

13 апреля он удалил с сайта издания колонку экономиста Константина Сонина, посвященную главе "Роснефти" Игорю Сечину. Шеф-редактор сайта Vedomosti.ru Максим Товкайло говорил, что это было личное решение Шмарова.

В конце марта Шмаров поменял заголовок в уже опубликованном материале о продаже венесуэльских активов "Роснефти", не сообщив об этом автору материала и другим редакторам.

Еще раньше журналисты "Ведомостей" потребовали от новых акционеров сменить Шмарова, который стал и.о. главного редактора после объявления о смене собственника издания.

Шмаров - выходец из издательского дома "Коммерсант" и основатель журнала "Эксперт". Он стал и.о. главного редактора "Ведомостей" в конце марта после того, как владельцы газеты объявили о ее продаже главе издательского дома "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

На первой встрече с редакцией Шмаров раскритиковал колонки экспертов, много лет пишущих для "Ведомостей", в том числе Сонина, сообщали "Открытые медиа". Редакция предложила новым собственникам в качестве альтернативной кандидатуры Анфису Воронину - руководителя партнерского проекта "Ведомостей". Зятьков отказал журналистам.

"Ведомости" - одно из ведущих деловых изданий страны, которое уделяет много внимания политике и зачастую резко высказывается в адрес Кремля.

Бывший собственник газеты Демьян Кудрявцев приобрел "Ведомости" в 2015 году после принятия закона, запрещающего иностранцам владеть в России более 20% СМИ. Позже собственником стала числиться его семья, поскольку у Кудрявцева есть израильское гражданство.

В начале этого февраля Кудрявцев объявил, что больше года назад собственником "Ведомостей" стала семья его партнера по бизнесу Владимира Воронова.