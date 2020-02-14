Последнее обновление: 14.02.2020 12:28

Госдума РФ обвинила "Медузу", BBC и "Свободу" в пропаганде наркотиков

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обвинила в четверг, 13 февраля, иностранные неправительственные организации в пропаганде наркотиков и продвижении их легализации. В сообщении по итогам заседания комиссии, опубликованном на сайте Госдумы, сказано, что этим занимаются около десятка НПО, признанных нежелательными в России.

В частности глава думской комиссии Василий Пискарев назвал фонд "Открытое общество", "Открытую Россию", "Человек в беде", Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, а так же средства массовой информации - "Медуза", "Би-Би-Си", и "Радио Свобода".

Депутаты обвиняют НКО и СМИ в "диверсионной по отношению к молодежи" работе. МВД начало проверку, передает DW.

Все эти организации, по словам Пискарева, занимаются "вовлечением молодежи в протестную деятельность за декриминализацию потребления", "вербовкой", "финансированием лоббистов метадоновой терапии", "дискредитацией российских органов власти". Комиссия передает все материалы в МВД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор. В МВД уже заявили, что проверяют материалы.

Комиссия рекомендовала депутатам Госдумы ускорить работу над законопроектом об уголовной ответственности за "склонение к потреблению наркотических средств с использованием интернета" и принять закон о введении административной и уголовной ответственности за обучение в иностранных неправительственных организациях, признанных в России нежелательными.

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