«Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью в «Новой газете» о ситуации с коронавирусом в Чечне под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», сообщила газета. Прокуратура сочла изложенные в статье факты недостоверными.

Генпрокуратура решила, что статья Елены Милашиной содержит «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Роскомнадзор обязал издание в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта.

«У нас не было других вариантов, материал уже удален», — сообщила РБК спецкор «Новой газеты» Елена Милашина

Статья была опубликована 12 марта. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил «Новую газету» в развязывании античеченской травли.

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — написал Кадыров. Он также упрекнул в бездействии Федеральную службу безопасности, которая «фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы свободой слова, пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы».

Главный редактор издания Дмитрий Муратов призвал главу Чечни написать письмо в редакцию, которое обязательно будет опубликовано, с изложением своей позиции. Муратов пояснил, что публикации в блогах и мессенджерах редакция не воспринимает как источник официальной позиции руководителей регионов.

«Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлют нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — заявил Муратов.

Елена Милашина — автор нескольких резонансных репортажей для «Новой газеты» о событиях в Чечне. 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и адвоката Марину Дубровину произошло нападение. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные у входа в гостиницу «Континент». «Новая газета» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они. Нападавшие снимали происходящее на камеру.

Через несколько дней после нападения редакция «Новой газеты» получила письмо с угрозами в адрес Милашиной. «Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе тебе крышка», — цитирует издание полученное письмо.