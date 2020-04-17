Последнее обновление: 17.04.2020 11:29

Власти России разрешили лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Власти России разрешили врачам использовать для лечения вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 незарегистрированный препарат китайского производства.

Речь идет о лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин. Накануне, Китай передал России бесплатно 68600 упаковок этого лекарства.

Гидроксихлорохин обладает противомалярийными свойствами, и также оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.

Росздравнадзор в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств» должен наблюдать за эффективностью и безопасностью этого препарата.

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