Власти России разрешили лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Власти России разрешили врачам использовать для лечения вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 незарегистрированный препарат китайского производства.

Речь идет о лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин. Накануне, Китай передал России бесплатно 68600 упаковок этого лекарства.

Гидроксихлорохин обладает противомалярийными свойствами, и также оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.

Росздравнадзор в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств» должен наблюдать за эффективностью и безопасностью этого препарата.