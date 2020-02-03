Россия с 14 февраля прекращает чартерные полеты в Китай

Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14-го числа. Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Делается это исключительно из [соображений] сохранения здоровья этих граждан», — пояснила Голикова (цитата ТАСС).

31 января было принято решение о приостановке выполнения большинства регулярных авиарейсов между аэропортами России и Китая. Перелеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг было разрешено продолжить только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, при этом для приема таких рейсов был выделен терминал F в Шереметьево.

По словам Голиковой, данные регулярные авиарейсы будут выполняться и дальше, оснований для полного закрытия авиасообщения с Китаем власти России не видят.

2 февраля российские власти приняли решение о полной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем.