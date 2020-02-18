Россия запретила гражданам Китая въезд в страну

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях.

Ограничение вступит в силу с 20 февраля, сообщает «Интерфакс».

В сообщении подчеркивается, что такое решение принято из-за «ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае и продолжающимся прибытием на территорию России граждан КНР». Оформление приглашений на въезд в Россию для китайских граждан прекратят 19 февраля, уточнили в аппарате.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, произошла в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, вирус поразил более 72 400 человек, более 1800 из которых скончались, сообщает национальная комиссия по здравоохранению Китая.

В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай. Ограничено и авиасообщение — правительство России оставило право совершать рейсы в Китай только «Аэрофлоту».