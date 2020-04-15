Нигерия не может продать нефть

Трейдеры не смогли найти покупателей на крупные партии нигерийской нефти, равные 60 танкерам.

Об этом сообщил в среду портал Energy Mix Report, специализирующийся на нигерийском нефтяном секторе.

На рынке создался избыток нигерийской и ангольской нефти, так как спрос со стороны Китая сократился по сравнению с предыдущими несколькими неделями, отмечает издание. В целом за апрель и май оказались нереализованными объемы нигерийской нефти в размере 60 танкеров, хотя Нигерийская национальная нефтяная корпорация существенно снизила цены, передает ТАСС.

Так, нефть лучших нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe предлагается в текущем месяце со скидкой в $3 по отношению к текущей цене барреля марки Brent.

Входящая в ОПЕК Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В минувшем марте она довела суточную добычу до 2,3 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе.