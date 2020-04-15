Последнее обновление: 15.04.2020 09:02

Украина ввела 65% пошлину на уголь из России

Решение правительства Украины о введении специальной пошлины в размере 65% на уголь из России, кроме антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии, в среду вступило в силу.

Соответствующие изменения 18 марта внесены в постановление «Вопросы внедрения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из РФ» от 17 июля 2019 года, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании правительства было заявлено, что эта пошлина с 1 апреля будет применяться как в отношении угля, так и в отношении электроэнергии из РФ. Однако из обнародованного позже решения стало известно, что спецпошлина на уголь начнет действовать с 15 апреля, тогда как упоминание аналогичной пошлины на электроэнергию в документе отсутствует.

В 2019 году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на 2,8 млрд долларов.

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