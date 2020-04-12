Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+

Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO) пообещала сократить объемы добываемого топлива, поддержав таким образом усилия стран ОПЕК+ и не участвующих в сделке государств по стабилизации нефтяного рынка.

Об этом сообщается на сайте ОПЕК, передает РБК.

В заявлении не указывается, насколько APPO снизит добычу нефти, но подробности корректировок картелю сообщат «как можно скорее».

На этой недели страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о новом соглашении, которое может помочь остановить падение цен на нефть. Новая сделка (по словам российского министра энергетики Александра Новака, в ней участвуют 23 страны) будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом через год, согласно итоговому коммюнике, стороны могут пересмотреть ее условия. Участники ОПЕК+, включая Россию, в течение первых двух месяцев (до 1 июля), сократят добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Еще на 5 млн барр. в сутки уменьшатся объемы нефти, добываемой США, Норвегией и другими странами. Затем участники сделки будут постепенно наращивать добычу: во втором полугодии предусмотрено сокращение на 8 млн барр., а с января 2021 года до 30 апреля 2022 года — на 6 млн барр.