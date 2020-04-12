Сенатор США обвинил Саудовскую Аравию в войне против американских нефтяников

Группа американских сенаторов-республиканцев в субботу в ходе телефонного разговора обсудила ситуацию на нефтяном рынке с главой Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, заместителем министра обороны королевства Халедом бен Сальманом Аль Саудом и послом страны в США принцессой Римой бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

«Хотя мы ценим то, что они сделали первый шаг на пути к решению проблемы, которую они помогли создать, Саудовская Аравия провела более месяца, ведя войну против американских производителей нефти, пока наши войска защищали их. Друзья к друзьям так не относятся. Их действия были непростительны и не будут забыты. Дальнейшие шаги Саудовской Аравии определят, можно ли спасти наше стратегическое партнерство», - написал по итогам беседы у себя в «Твиттере» сенатор Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). Он также отметил, что беседа продолжалась почти два часа, передает ТАСС..

В свою очередь сенатор Джон Хоувен (от штата Северная Дакота) пояснил, что в ходе разговора стороны обсудили «важность прекращения ценовой войны и обеспечения стабильности мировых энергетических рынков».

«Соглашение между Саудовской Аравией и Россией, направленное на то, чтобы остановить перенасыщение рынка и сократить объемы добычи - это шаг в правильном направлении. Американскими производителями управляют условия на мировом рынке и, идя вперед, мы будем работать над восстановлением баланса на рынке и обеспечением того, чтобы эти государственные компании (российские и саудовские - прим. ред) придерживались соглашения», - говорится в заявлении законодателя, размещенном у него в «Твиттере».

Принимавший участив в разговоре сенатор Дэн Салливан (от штата Аляска) после беседы подчеркнул, что «королевство должно в ближайшее время предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти».

В конце марта сенаторы Крамер и Салливан внесли в Конгресс США законопроект, в котором предложили приостановить военную помощь США Саудовской Аравии в связи с действиями Эр-Рияда в нефтяной отрасли.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме.

Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики, страна договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.