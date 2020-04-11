Последнее обновление: 11.04.2020 07:49

Глава Минэнерго Мексики объяснила отказ сократить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Мексика не могла принять выдвинутое ей в рамках сделки ОПЕК+ предложение сократить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), потому что приложила большие усилия для восстановления ее производства.

Об этом заявила министр энергетики Мексики Росио Нале, передает ТАСС.

«Позиция Мексики заключалась в том, что мы не можем согласиться с таким объемом, потому что за полтора года работы правительства мы приложили огромные усилия, как человеческие, так и экономические, потому что добыча нефти падала на протяжении нескольких лет», - сказала она. Нале также отметила, что «не спорила и не ссорилась ни с кем» в ходе видеоконференции, а отстаивала позицию своей страны.

По словам министра, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор внимательно следил за ходом переговоров, а после их завершения позвонил коллеге из США Дональду Трампу.

«США собирались сократить на 1,5 млн баррелей, а теперь сократят почти на 2 млн», - добавила Нале. Она отметила, что Мексика договорилась с США, что реальное уменьшение ее добычи составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

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