Производство бензина в России упало почти на 20%

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Отгрузка бензина на внутренний рынок также упала на 11,6%, до 554,2 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 6 апреля составили 1,8 млн т, увеличившись на 0,1 млн т (около 6%), сообщила пресс-служба Минэнерго. Производство дизельного топлива также упало за первую неделю апреля на 6%, до 1,45 млн т, поставки на внутренний рынок — на 10,3%, до 675 тыс. т., передает РБК.

По данным Росстата, падение производства нефтепродуктов было меньше — с 30 марта по 5 апреля выпуск бензина снизился по сравнению с предыдущей неделей на 8,9%, до 721,5 тыс. т бензина, а дизтоплива — примерно на 2%, до 1,6 млн т.