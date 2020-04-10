Эквадор может объявить форс-мажор по контрактам на экспорт нефти

Эквадор изучает возможность объявления форс-мажора по контрактам на экспорт нефти после того, как оползнем были выведены из строя несколько систем нефтепроводов страны.

Об этом заявил в четверг министр энергетики и невозобновляемых ресурсов южноамериканской республики Рене Ортис, передает ТАСС.

«В министерстве изучают варианты приостановки этих контрактов в связи с форс-мажором, поскольку мы не можем повлиять на природные причины», - сказал министр в эфире «Радио Кито». Он пояснил, что текущие обязательства по поставкам будут выполнены за счет запасов нефти в порту Балао на северо-западе страны.

По мнению политика, приостановка Эквадором добычи и экспорта не будет иметь критичных последствий для самой страны и мирового рынка энергоресурсов, на котором сейчас предложение значительно превышает спрос, в то время как «доходы нефтяников упали на 40%». Работы по восстановлению нефтепроводов могут занять более трех недель, полагает Ортис.

В результате оползня 7 апреля из строя были выведены трансэквадорская система нефтепроводов SOTE, система нефтепроводов перекачки тяжелой нефти OCP и часть нефтепроводов, по которым нефть доставляется в Кито. Удар стихии привел к парализации добычи нефти в Амазонском регионе. SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Пропускная способность OCP составляет около 450 тыс. баррелей в сутки, однако до момента аварии, как отмечает агентство Рейтер, эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.

Эквадор, запасы нефти которого оцениваются в 8,3 млрд баррелей, прекратил свое участие в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Республика была членом организации с 1973 года с перерывом с 1992 по 2007 год. Ежедневно в стране добывается около 530 тыс. баррелей нефти.