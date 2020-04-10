Трамп обсудил с Путиным и королем Салманом сокращение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что вечером 9 апреля провел переговоры с президентом России Владимиром Путины и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом. По его словам разговор получился очень позитивным.

По словам Трампа, последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись друг с другом» и не уменьшали добычу нефти. Это привело к переизбытку нефти на рынке и переполнению хранилищ. «Ее столько не нужно. Вы же видите, что в условиях коронавируса на машинах перестали ездить», — заявил президент, передает РБК.

«Теперь они очень близки к соглашению», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, продолжают ли Россия и Саудовская Аравия свой спор. «Посмотрим, что будет дальше. Может все будет хорошо, может не очень, но разговор был хороший, и я надеюсь, что сделка будет заключена», — добавил американский президент.

В Кремле подтвердили факт разговора. Пресс-служба главы российского государства сообщила о том, что в ходе беседы обсуждалось положение на нефтяных рынках, заседание ОПЕК+ и предстоящая видеоконференция министров энергетики «Группы двадцати».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление ОПЕК+ сообщило о том, что участники видеоконференции договорились о снижении с 1 мая добычи на 10 млн баррелей в сутки. Соглашение предусматривает поэтапное сокращение снижения: до 8 млн баррелей с 1 июля и до 6 млн баррелей с 1 января следующего года. Соглашение рассчитано до апреля 2022 года.

Позже стало известно, что условия соглашения не устроили Мексику, представительница которой отказалась от дальнейшего участия в видеоконференции. Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся 10 апреля, в том числе и в рамках G20.

Именно Трамп неделю назад сообщил о том, что попросил Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения сокращения добычи нефти.

«Поговорил со своим другом Мухаммедом бен Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Жду и надеюсь, что они сократят на 10 млн баррелей и, возможно, значительно больше!», — написал американский президент в своем Twitter.