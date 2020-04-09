МЭА: Страны-импортеры поддержат спрос на нефть затариванием хранилищ

Страны-импортеры нефти могут объявить о покупках нефти для поддержки спроса на сырье, сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль телеканалу al-Arabiya в четверг.

“Завтра мы можем услышать, что страны покупают нефть для наращивания своих стратегических (запасов) и поддержки спроса”, - приводит al-Arabiya слова Бироля, передает Reuters.

“Мы увидим восстановление спроса в соответствии с решением этой проблемы и возвращением мировой экономики, но я не ожидаю очень быстрого восстановления цен на нефть”, - добавил он.