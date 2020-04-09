Беларусь просит Газпром снизить цену на газ

Беларусь начала переговоры с Газпромом о возможности снижения текущей цены на газ, сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич. Такой шаг белорусской стороны он объяснил резким падением цены на газ на мировом рынке.

"Белорусская сторона инициировала перед Газпромом вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал министр.

"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной», - пояснил он суть предложения Беларуси.