Принц Чарльз заразился коронавирусом

Тест на коронавирус старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза дал положительный результат. Сейчас Чарльзу, который носит титул принц Уэльский 71 год.

По информации представителя королевской резиденции, у принца «умеренные» симптомы заболевания, «но в остальном он остается в добром здравии», передает РБК.

«В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня сейчас находятся в самоизоляции дома в Шотландии. Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель», — цитирует сообщение пресс-службы вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи The Guardian.