Премьер Великобритании заразился коронавирусом

Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, но продолжит руководить усилиями, направленными на борьбу с эпидемией.

“В последние 24 часа у меня появились слабые симптомы, и мой тест на коронавирус оказался положительным”, - сказал Джонсон.

“Теперь я самоизолируюсь, но продолжу возглавлять реагирование правительства в борьбе с этим вирусом посредством видеоконференций”, - отметил он, передает Reuters.

Джонсон стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом.