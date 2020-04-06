США введут пошлины на импортную нефть, если цены не вырастут

Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», - сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

«Я применю пошлины, если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этого. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», - добавил глава администрации США, передает ТАСС.

По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение в нетто-экспортера черного золота. «Потому что мы теперь независимы, у нас есть собственная нефть. И если бы я ввел пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою». И это помогло бы спасти индустрию», - считает хозяин Белого дома.

Он отметил, что, с одной стороны, доволен низкими ценами на нефть и горючее. С другой стороны, признал Трамп, сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по нефтедобывающей отрасли США. «Многие счастливы. Вижу, что авиационное топливо совсем недорогое, а мы пытаемся спасти авиационную промышленность. Но я хочу спасти нашу замечательную энергетическую промышленность. Именно этим мы и занимаемся», - заявил Трамп.

Как утверждал президент, даже при введении США пошлин на импортную нефть «цена все равно была бы очень низкой».

Кроме того, Трамп напомнил, что США сейчас покупают нефть для государственного стратегического резерва, пользуясь низкими ценами на нее, дают своим частным компаниям возможность временно пользоваться этими хранилищами в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана.

Согласно сведениям агентства Рейтер, на введении пошлин на импортную сырую нефть настаивали в преддверии состоявшейся 3 апреля встречи с Трампом руководители ряда крупнейших американских энергетических компаний.

Ранее пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила ТАСС, что совещание ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 9 апреля в формате видеоконференции. Провести такую встречу для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.

Как сообщило 19 марта Информационное управление Министерства энергетики США, 56% объемов импортируемой страной нефти поставляет Канада. В соответствии с этими данными, от северного соседа Соединенные Штаты получают на данном этапе 3,8 млн баррелей нефти в сутки. При этом Россия продает США примерно 696 тыс. баррелей нефти в сутки. Из Саудовской Аравии США получали в этот период даже меньше нефти, чем из России - 468 тыс. баррелей в сутки. Как уточняло Минэнерго США, данная статистика приводилась по состоянию на декабрь 2019 года.