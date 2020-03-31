Лукашенко и Пашинян объединяются в борьбе за снижение цен на газ

Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре сошлись во мнении о том, что цены на поставляемый российский газ являются завышенными.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба президента РБ.

«Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», - говорится в сообщении.

«Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций», - отмечается в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.

В этой связи, Лукашенко вопреки всем антикоронавирусным рекомендациям предложил провести встречу лидеров ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов.

«С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне», - подчеркивается в сообщении.

«В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза», - отмечается в сообщении.