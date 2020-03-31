Польский концерн PGNiG сообщил о победе в суде над "Газпромом"

Польский газовый концерн PGNiG в понедельник, 30 марта, заявил о победе над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной.

По оценке польской стороны, теперь "Газпрому" придется выплатить PGNiG около 1,5 млрд долларов компенсации за переплату с период с 1 ноября 2014 (то есть даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены) по 29 февраля 2020 года.

Как заявил председатель правления концерна PGNiG Ежи Квецинский, полученные от "Газпрома" деньги польское предприятие собирается, кроме прочего, инвестировать в диверсификацию систем газоснабжения и развитие энергетических систем, не производящих выбросов углекислого газа в атмосферу, передает DW.

В свою очередь представители ООО "Газпром экспорт" 30 марта подтвердили, что получили решение арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG и в данный момент занимаются его изучением.

"Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", - цитирует представителей российской компании в этой связи ТАСС.

Ямальский контракт на поставку газа, подписанный компаниям "Газпром" и PGNiG в 1996 году, предусматривает объем поставок российского газа в Польшу в размере около 10,2 млрд кубометров в год. При этом в соответствии с условием договора "бери или плати" концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок, отмечается на сайте компании. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным.

Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года. Иск против "Газпрома" польский концерн направил в арбитражный трибунал в Стокгольме в феврале 2016 года.

В ноябре 2019 года PGNiG сообщил, что не собирается продлевать действующий до 2022 года Ямальский контракт с "Газпромом". В 2018 и 2019 годах Польша подписала долгосрочные контракты на покупку СПГ из США.

Кроме того, ожидается, что с 2022 года Польша будет также ежегодно получать до 10 млрд кубометров газа через газопровод Baltic Pipe, который должен соединить республику с норвежским шельфом через Данию.