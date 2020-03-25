ВБ и МВФ призвали G20 облегчить долговое бремя беднейшим странам мира

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) призвали страны «двадцатки» (G20) отсрочить платежи по долгам беднейших стран мира.

Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении обеих организаций, направленном членам G20.

МВФ и ВБ в документе призвали страны «двадцатки» принять меры по «облегчению бремени задолженности беднейших стран». По мнению двух учреждений, вспышка коронавируса «может иметь серьезные экономические и социальные последствия» для таких государств, где «проживает четверть населения мира, а также две трети населения мира, которые находятся в крайней нищете».

В заявлении содержится призыв к кредиторам «незамедлительно и в соответствии со своим национальным законодательством <...> отсрочить платежи по долгам» этим странам. Данный шаг покроет потребности в ликвидных средствах и поможет «решить проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, а также предоставит время для оценки последствий кризиса и финансовых потребностей». ВБ и МВФ выразили готовность провести данные оценки, в том числе определить страны с неприемлемо высоким уровнем задолженности, а также «подготовить предложения о всеобъемлющих действиях кредиторов».

Предложение ВБ и МВФ будет рассмотрено в апреле на весенней сессии, которая пройдет в режиме видеоконференций. Две организации указали на необходимость «обеспечения глобального чувства облегчения для развивающихся стран», а также «мощного сигнала для финансовых рынков», передает ТАСС.