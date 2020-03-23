Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане отложен из-за коронавируса

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Азербайджане отложен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщают организаторы Гран-при Азербайджана (Baku City Circuit).

Этап в Баку был запланирован на 5-7 июня, заезды по улицам столицы Азербайджана должны были проводиться в пятый раз. В 2016 году гонка в Баку именовалась Гран-при Европы, с 2017 года этап получил название Гран-при Азербайджана. Сообщается, что купленные болельщиками билеты останутся в силе, передает ТАСС.

"Перенос является прямым результатом продолжающейся глобальной пандемии COVID-19 и полностью основан на экспертных рекомендациях, предоставленных нам соответствующими органами власти. При принятии этого решения главной заботой Baku City Circuit было здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков "Формулы-1", сотрудников и участников чемпионата", - говорится в заявлении организаторов.

Ранее был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы "Формулы-1" в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании. Таким образом, первым в календаре на данный момент стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня.