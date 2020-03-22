Коронавирус отменил чемпионат мира по хоккею с шайбой

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Швейцарии отменен. Соответствующее решение опубликовала пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в субботу, 21 марта.

Как отмечается в документе, решение было принято после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, передает DW.

"Это суровая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны принять ее, - считает президент IIHF Рене Фазель. - Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. IIHF должен сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу".

В оргкомитете турнира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне, уже объявили, что принимают решение IIHF.

Как указывается в сообщении пресс-службы федерации, "нет никаких возможностей перенести чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну". В начале марта, после того как швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, IIHF всерьез обсуждала вопрос о переносе турнира в российский Сочи или Беларусь, но отказалась от этой идеи.