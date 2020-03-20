Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

«Пока нет», - ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Песков также опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах о том, что якобы накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд изъявлял желание провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ему было отказано.

«Нет, не звонил», - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась.