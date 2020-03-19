США обдумывают санкции против России из-за цен на нефть

США рассматривают возможность введения новых санкций против России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен на нем.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РБК.

Белый дом, рассказали собеседники WSJ, намерен вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, чтобы заставить участников выйти из нее и изменить свои позиции. Причем в качестве средства давления на Россию выбраны новые санкции. Какие именно и с какой целью — источники издания не уточнили.

Однако они рассказали, что с Саудовской Аравией американцы собираются договариваться, используя дипломатическое давление. Они хотят заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, сообщили источники WSJ.

Вместе с тем США рассматривают ряд долгосрочных мер, в том числе более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, чтобы не допустить их возвращения к новому альянсу с Россией.

«Администрация Трампа будет взаимодействовать с саудовцами через дипломатов Госдепартамента и Белый дом напрямую, через свой Совет национальной безопасности», — пишет газета.

По данным издания, разработка новых мер воздействия стала результатом лоббирования со стороны американских нефтяных компаний, которым грозит банкротство из-за падения нефтяных цен. Именно они, отмечает издание, попросили администрацию президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию на рынке.