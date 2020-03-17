Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой

Государственная нефтехимическая компания Китая - Sinochem - приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» в связи с санкциями США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника два источника на рынке.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году в КНР ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. В сумме это 2-2,5 млн баррелей в сутки, или каждая пятая бочка, извлеченная из российских недр.

Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу на юго-востоке страны. Однако в материалах тендера отдельным пунктом прописала, что поставщиком не может быть «Роснефть» или ее дочерние структуры, говорят источники Reuters.

С марта две трейдинговые дочки крупнейшей нефтяной компании РФ - Rosneft Trading и TNK Trading - находятся в санкционном списке США. При этом Sinochem опасается работать и с самой «Роснефтью», полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены, объясняют источники.

Потеря китайских клиентов может стать новым неприятным ударом для российской нефтяной отрасли. «Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь», - рассуждает источник агентства.

Российскую нефть китайские покупатели могут заменить саудовской на выгодных условиях. Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо объявила о снижении цен на сорт Arab Light для азиатских клиентов на 6 долларов, напоминает finanz.ru.

Еще резче цены упали для Европы, где традиционно «хозяйничала» Россия. Апрельские партии Эр-Рияд предлагает по цене на 10,25 доллара ниже Brent, что учетом текущих рыночных котировок (29,33 доллара за баррель) означает цены ниже 20 долларов.

У нефтетрейдеров уже возникли сложности с реализацией российского сорта Urals, который пока не может конкурировать с саудовскими баррелями по цене: его стоимость составляет 26 долларов за баррель.

«Все будут стремиться закупать у саудитов», - сказал Reuters европейский нефтетрейдер: в рамках долгосрочных контрактов у покупателей есть опцион на максимально возможный объем, и его постараются использовать.

На ближайшие недели - российским поставкам ничего не угрожает: саудовская нефть придет не раньше середины апреля, говорит другой трейдер. Но по мере приближения конца марта «люди будут стремиться минимизировать объемы Urals, потому что они знают, что могут получить саудовские баррели», объясняет он, добавляя: «Цены настолько низкие, что это гораздо выгоднее».

Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями Urals, предлагая им перейти на свою нефть. По данным Bloomberg, Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa получили предложение нарастить закупки на 25-200%.

В апреле Saudi Aramco планирует увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки и утроить поставки в ЕС (1,5 млн баррелей в сутки против 0,5 млн в прошлом году).

Саудовская Аравия лишь отвечает на объявленный Россией отказ от квот на добычу в рамках ОПЕК+ с апреля, объяснил Reuters позицию Эр-Рияда высокопоставленный чиновник королевства.

России было «дано много шансов», но она обманывала партнеров по сделке, недовыполняя свои обязательства, и теперь принято решение проявить жесткость, сообщил близкий к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману саудовский источник CNN.