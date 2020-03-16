Последнее обновление: 16.03.2020 13:45

Минспорта РБ отменяет международные и все мероприятия с детьми до 6 апреля

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь рекомендовало до 6 апреля отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.

«То же самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси», - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.

«По прибытии на территорию Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю», - отмечается в сообщении.

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