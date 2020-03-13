Первая гонка сезона в F1 отменена из-за коронавируса

Гран-при Австралии в чемпионате F1 официально отменен в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт F1.

Первый этап чемпионата отменен после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов McLaren, и команда заявила о снятии с гонки. На данный момент 14 сотрудников команды находятся на карантине.

"Я аплодирую решению F1, FIA и организаторам Гран-при Австралии отменить гонку. Здоровье и безопасность семьи F1 и местного сообщества должны быть на первом месте. Это было самое сложное решение, которое мне пришлось принять как гонщику, и самое простое - как руководителю, - написал исполнительный директор McLaren Зак Браун.

Ранее в сезоне F1 был отменен Гран-при Китая. Также было принято решение о том, что Гран-при Бахрейна пройдет при пустых трибунах, передает УНИАН.

Однако, по мнению, руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, гонка в Бахрейне, которая намечена на 22 марта, не состоится.

"Это практически неизбежно. Думаю, решение еще должны подтвердить, но сложно представить, как команды смогут продолжать работу в Бахрейне", - заявил Хорнер, передает motorsport.com.

Несмотря на то, что старт сезона откладывается, в F1 настроены оптимистично.

"Нам нужно быть реалистами и трезво оценивать ситуацию, определяя, когда мы сможем возобновить сезон. Мы над этим работаем. Но мы хотим провести сезон и все-таки провести как можно больше гонок. Думаю, людям нужно будет пойти навстречу друг другу, если мы говорим об изменении расписания на сезон. Это необходимо", - заявил спортивный директор F1 Росс Браун.

По неофициальной информации, в F1 рассматривают вариант с отменой традиционного перерыва в августе.