Валовой внутренний продукт РФ во втором квартале упал на 10%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 9,6 процента в годовом выражении.

При этом от месяца к месяцу падение ВВП постепенно замедляется: если в апреле оно составило 12%, в мае - 10,7%, то в июне - 6,4% в годовом выражении. Об этом сообщило в пятницу, 17 июля, министерство экономического развития РФ

"Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка", - заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

Вызванные пандемией экономические последствия привели и к рекордной за последние восемь лет безработице в стране: по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), число безработных в РФ в июне 2020 года составляло 4,6 млн человек, или 6,2% экономически активного населения, передает DW.

Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня опубликовал свой прогноз падения ВВП стран мира в связи с пандемией. Согласно этому документу, во Франции, Италии и Испании снижение составит почти 13 процентов, в Великобритании - 10,2, в крупнейшей экономике мира - США - 8 процентов. В России МВФ ожидает падения ВВП на уровне 6,6%. В Германии - 7,8%.