McLaren Racing отказалась от участия в Гран-при Австралии

Британская команда чемпионата мира по автогонкам класса F1 McLaren Racing приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии.

Как сообщает пресс-служба команды, решение принято в связи с выявлением у одного из сотрудников команды коронавируса.

"Сотрудник команды был протестирован и отправлен на карантин, как только у него появились первые симптомы, теперь он будет проходить лечение в местных органах здравоохранения. Команда подготовилась к этому событию и оказывает постоянную поддержку своему сотруднику, который теперь находится на карантине. McLaren Racing сотрудничает с соответствующими местными властями, чтобы помочь их расследованиям и анализу", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Первый этап нового сезона F1 в Мельбурне запланирован на 13-15 марта. Второй этап "королевских гонок", который состоится в Бахрейне с 20 по 22 марта, из-за коронавируса впервые в истории автогонок пройдет без зрителей.

Ранее руководство F1 перенесло на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля. Позднее издание Motorsport Week сообщило о возможном переносе Гран-при Вьетнама, запланированного на 3-5 апреля.