Еще три страны ОПЕК готовы объявить России «нефтяную войну»

Ведущие члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт решили вслед за Саудовской Аравией объявить о скидках на свою нефть, пишет Bloomberg. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизили цену для февральских продаж.

Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель, передает РБК.

Кувейт установил экспортную цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель к региональному эталону. Экспорт сырья из Кувейта в Северо-Западную Европу был установлен на рекордно низком уровне в $12,60.

В свою очередь, иракская государственная нефтяная компания SOMO собирается увеличить экспорт в апреле: поставки из порта Басра на юге страны вырастут до 3,7 млн баррелей в сутки. В марте, по данным агентства, SOMO продавала 3,44 млн б/с.

Тем временем, что госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco с апреля увеличит поставки нефти по сниженным ценам на НПЗ Индии, также сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, нефтяная компания приняла такое решение после соответствующих запросов с индийской стороны.