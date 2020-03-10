США вынесут предупреждение «кораблям-призракам» с иранской нефтью

США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США, передает РБК.

Издание уточняет, что предупреждение будет касаться портов, танкеров и участников мирового рынка морских перевозок.

США также будут поощрять капитанов судов и остальных участников перевозок, которые будут фотографировать суда, осуществляющие перевозки, попадающие под санкции. Об этом агентству сообщил заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман.

Таким образом США хотят усилить давление на экспорт иранской нефти, которая поступает в том числе в Китай.

В октябре 2019 года Reuters сообщал, что около трети нефтяных танкеров китайской корпорации COSCO Shipping Tanker выключают транспондеры (отслеживающие устройства), предположительно, из-за того, что перевозят иранскую нефть. Так, только за неделю с 30 сентября по 7 октября 14 судов, шесть из которых перевозили нефть, перестали посылать данные о своем местонахождении.

Транспондеры могут быть выключены судами вручную законно, например для того, чтобы снизить риск быть обнаруженными пиратами. Однако, уточняет агентство, часто эта мера применяется для сокрытия нелегальных действий.

О другом подобном корабле писала в сентябре 2018 года газета Financial TImes, называя его одним из «кораблей-призраков», которые втайне перевозят иранскую нефть. Через месяц о такой практике Ирана сообщила и канадская CBC: «Судя по всему, иранские власти уже нашли инновационный способ [обойти санкции] и транспортировать миллионы баррелей нефти втихую. <...> С десяток танкеров, о которых известно, что они перевозили иранскую нефть, волшебным образом отключили транспондеры». В материале они также были названы «кораблями-призраками».