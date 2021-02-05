Последнее обновление: 05.02.2021 13:57

Глава Минфина США озаботилась волатильностью на фондовом рынке

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с руководителями американских регулирующих органов и обсудила имевшие место на фондовом рынке резкие колебания.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минфина США, передает ТАСС.

Участие во встрече принимали главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системы (выполняет в стране функции центрального банка), входящего в ее структуру Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

«Регуляторы считают, что основная инфраструктура была устойчива во время высокой волатильности и большого объема торговых сделок», - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в ходе встречи стороны согласились с необходимостью подготовки Комиссией по ценным бумагам и биржам своевременного доклада относительно произошедшего. «Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами проверяют, соответствуют ли торговые практики [принципам] защиты инвесторов и справедливых и эффективных рынков», - сказано в сообщении.

Одной из причин волатильности, о которой идет речь, стали спекулятивные действия вокруг ценных бумаг компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Стоимость ее акций по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. Позже цена данных бумаг резко упала.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование