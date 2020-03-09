Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

«Я бы хотел, чтобы Саудовская Аравия — как председатель G20, двадцати самых богатых государств планеты, — вступила бы в координацию по вопросам цены на нефть, чтобы мы избежали потрясения на рынках», — сказал министр, передает ТАСС.

Цена на нефть упала более чем на 30%, после того как участники заседания ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Россия предлагала продлить действующее соглашение, предусматривающее сокращение добычи на 1,7 млн барр./сутки, и не вводить дополнительных ограничений. Саудовская Аравия, по данным Bloomberg и Reuters, напротив, предложила уменьшить объемы добываемого сырья еще на 1,5 млн барр./сутки.