Китай призвал к стабильности на международном энергетическом рынке

Китай призывает поддерживать стабильность на международном рынке энергоресурсов. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал падение цен на нефть на фоне провала переговоров стран-экспортеров этого энергоресурса.

«Китай является крупным глобальным импортером и эксплуататором энергоресурсов. Надеемся, что международный энергетический рынок сможет сохранять стабильность. Во времена эпидемии, когда мировая экономика сталкивается с большим количеством трудностей, поддержание стабильности энергетического рынка обладает особым значением», - сказал он на регулярном брифинге, передает ТАСС.

Нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения в мире коронавируса нового типа.