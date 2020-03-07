Последнее обновление: 07.03.2020 10:07

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад.

Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации, передает РБК.

По словам всех троих, источники американской разведки в Пакистане сообщили, что талибы будут соблюдать мирные договоренности лишь до ухода американцев из Афганистана, а затем начнут наступление на позиции правительственных войск.

«Мы заявим афганскому правительству и другим партиям, что, поскольку США признали нас, им следует отдать страну в наши руки», — цитируют разведданные одного из представителей талибов.

Президент США Дональд Трамп, который называл соглашение с талибами выполнением своей предвыборной программы, в пятницу признал, что существует вероятность свержения действующего правительства Афганистана после вывода оттуда американского контингента. При этом он указал, что «нельзя постоянно водить кого-то за руку», потому что «страны должны сами о себе заботиться».

В свою очередь, собеседник NBC, связанный с подготовкой мирного соглашения с талибами, но более не работающий в администрации, заявил, что в Вашингтоне прекрасно понимали, к чему может привести ситуация. Там вспомнили, что похожим образом завершилась война во Вьетнаме, когда американские войска покинули южную часть страны и она была быстро захвачена войсками Демократической Республики Вьетнам. «Но публично никто на эту тему не высказывался», — заявил собеседник NBC.

29 февраля США и исламистское движение «Талибан» в катарской столице Доха подписали мирное соглашение. Согласно документу, американские войска должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Кроме того, членов «Талибана» до конца мая должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Взамен талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов в обмен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников национальных органов безопасности.

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