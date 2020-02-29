США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение

США и радикальное движение "Талибан" подписали исторический мирный договор. В соглашении указано, что США и "Талибан" стремятся к "позитивным отношениям друг с другом".

Вашингтон намерен снять санкции с членов "Талибана" к августу этого года. В течение 135 дней США и их союзники выведут войска с 5 военных баз в Афганистане. В ответ "Талибан" гарантирует, что страна не станет пристанищем для террористов и начнет мирные переговоры с правительством в Кабуле.

В качестве первого шага количество военных США будет сокращено на треть: с 13 тысяч до 8600 человек. Полностью войска могут быть выведены в течение 14 месяцев. По данным Reuters, стороны также договорились об обмене удерживаемыми лицами: США и правительство Афганистана освободят 5000 заключенных к 10 марта, талибы в ответ - 1000 человек.

Договор подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар. На торжественном подписании соглашения присутствовал госсекретарь Майк Помпео. Он призвал талибов разорвать связи с "Аль-Каидой" и поддержать борьбу против "Исламского государства".

Этот договор знаменует собой важный шаг в афганской войне и в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет. Отмечается, что активные переговоры по внутриафганскому мирному процессу будут продолжены.

На фоне подписания соглашения между США и талибами, в Кабул неожиданно прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Североатлантический альянс приветствует первые шаги на пути к мирному урегулированию в Афганистане, ожидает начала переговоров и также намерен сократить военное присутствие сил альянса в этой стране, передает DW.

"Талибан" образовался в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, но после свержения в 2001-м вели партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

В итоге через Афганистан прошли 98000 солдат США. За время войны убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Потери были и у партнеров по НАТО. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены.